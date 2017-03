Il sogno proibito dell'Inter e del gruppo Suning per la prossima stagione si chiama ancora Antonio Conte. L'uomo che sta facendo volare il Chelsea in Premier League è un obiettivo molto complesso per la panchina nerazzurra; eppure, la pista non è ancora del tutto chiusa. Antonio ha dribblato le domande sull'Inter negli ultimi giorni, intanto in UK è circolato un nuovo stralcio di intervista riportato anche dal Guardian a proposito della questione famiglia, secondo i rumors uno dei motivi che aprirebbero all'addio di Conte all'Inghilterra.



NOSTALGIA DELLA FAMIGLIA - Antonio, in proposito, ha parlato così: "L'unico mio problema quest'anno è stata la distanza dalla mia famiglia. Loro sentono la mia mancanza: sono rimasti in Italia, sempre. La verità è che c'è una grossa mancanza, anche io ho bisogno di loro". Un segnale all'Inter? Non per forza, visto che Conte ha aperto all'opportunità di spostare la sua famiglia a Londra: "Sto lavorando per il futuro così da provare a portare la mia famiglia a Londra e vivere insieme. Spero loro possano venire qui, ne avrei davvero bisogno". Di sicuro, l'argomento famiglia è un tema importante per Antonio che presto deciderà definitivamente il suo futuro; intanto, l'Inter ci spera e il Chelsea offre il rinnovo. La partita è ancora aperta...