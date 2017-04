L’attaccante dell’Inter, Eder, ha parlato attraverso le pagine del Secolo XIX. L’occasione è data dallo scontro in programma lunedì a San Siro con la Sampdoria, e non ha negato che ci possa essere un ritorno in blucerchiato: “Se segno esulto, certo, con molto rispetto per una tifoseria che mi ha dato tantissimo in 4 anni. Io vicino al ritorno in blucerchiato? Non c'è mai stata davvero questa trattativa, ma per il futuro mai dire mai”.



​Eder ha continuato su altri temi: “Schick? Si vede che ha tanta qualità, ha davanti un futuro importante. L'Inter? È stata una grande opportunità per me, e comunque negli ultimi sei mesi in blucerchiato il presidente Ferrero ha detto cose che non mi sono piaciute. Sembrava che me ne volessi andare io, mentre molte delle cose di quella trattativa non le ho neppure condivise. Leicester? Sì è vero, avevo sentito mister Ranieri, ma alla fine ho preferito andare all'Inter”.