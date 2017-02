Pep Guardiola non ha certezze sul futuro dell'attaccante argentino Sergio Aguero. L'allenatore del Manchester City ha dichiarato in conferenza stampa: "Mi piacerebbe se rimanesse qui, ma non so cosa succederà. Sono stato chiaro con lui, conosce i piani dell'allenatore e del club. Non vogliamo venderlo, vogliamo che resti qui a lungo o almeno fino a quando lo vorrà. Nelle ultime due partite ha giocato poco perché Sané, Gabriel Jesus e Sterling sono in grande forma. Ma Aguero continua a essere un giocatore importante per i nostri obiettivi, non ho alcun dubbio a riguardo".