Inter su Thiago Maia, centrocampista del Santos, tanto che in Brasile hanno scritto di un'offerta da 14 milioni di euro presentata dai nerazzurri. Queste le parole del presidente del club brasiliano, Modesto Roma, riportate da A Tribuna: "Non so se lo venderei per 14 milioni. Discutiamone, vediamo più in là. Se dicessi di sì o di no, non avrei più risposte da dare".