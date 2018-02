E' appena arrivato, deve restare fino a fine stagione ma ha già in mente cosa fare a giugno, quando scadrà il suo prestito dall'Inter. Il centrocampista del West Ham Joao Mario si è confessato a Skysports: "Sto cercando di ascoltare e imparare tutta la canzone Bubbles, spero di essere in grado di cantare tutta la canzone nelle prossime settimane. I miei compagni mi stanno aiutando molto nell’ambientamento, in particolar modo José Fonte, perché è anche un mio compagno di Nazionale e possiamo parlare in portoghese. Molti dei compagni parlano spagnolo e italiano anche, questo rende più facile i dialoghi. Voglio aiutare il West Ham a rimanere in Premier League, voglio dimostrare ai tifosi quello che è il mio valore. A fine stagione posso rimanere qui". Joao Mario si è trasferito al West Ham in prestito oneroso, circa un milione e mezzo di euro, con diritto di riscatto. In nerazzurro ha giocato 47 partite, con 3 gol all'attivo.