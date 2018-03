Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, parla al Corriere della Sera di Bernard, trequartista brasiliano in scadenza di contratto e finito nel mirino dell'Inter: "Dopo la partita con la Roma si opererà alla spalla e andrà in Brasile, visto che non potrà più giocare. Io non ho perso la speranza di rinnovare".