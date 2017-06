C’è anche l’Inter in corsa per Lucas Lima, centrocampista offensivo del Santos. Il suo agente Wagner Ribeiro a Cadena Ser ha dichiarato: "La proposta del Santos è una delle migliori del calcio brasiliano, è favolosa ma per lui non è economicamente conveniente. La prossima settimana andrò in Italia per trattare con un club di quel Paese. E altre società lo stanno cercando", ha dichiarato. Lima sarà libero di firmare per qualunque club a partire dal primo luglio, essendo legato al Peixe fino al 31 dicembre.