C'è anche Ramires tra i giocatori seguiti dall'Inter per il mercato di gennaio. Il centrocampista brasiliano, che gioca nel Jiangsu Suning, può arrivare in nerazzurro in prestito. Un membro del suo entourage ha parlato a Globoesporte, facendo il punto sul futuro dell'ex Chelsea: "Tre club tra i primi dieci a livello mondiale hanno cominciato dei colloqui con noi in via ufficiale. Ma una cosa è l'interesse, un'altra è concretizzare l'affare".



'PRIMI CONTATTI' - "Ramires non è stato certo un acquisto economico per il Jiangsu, per di più è un giocatore importante per Fabio Capello. Per chiudere la trattativa serve l'accordo tra le tre parti, siamo ancora un po' lontani dalla finestra di trasferimenti, però è ovvio che i primi contatti siano già cominciati".