Un altro segnale per l'Inter. Impegnato con la Grecia, che ieri sera ha pareggiato col Belgio del suo compagno di squadra Nainggolan, Kostas Manolas è tornato a parlare del suo futuro: "È tutto nelle mani della Roma. Se vuole tenermi sa cosa deve fare, se vuole vendermi io non posso farci nulla".



JUVE TROPPO FORTE - Il centrale greco ha poi parlato della stagione della squadra di Spalletti: "È difficile dire che puntiamo allo scudetto. La Juventus è molto forte e come vediamo non perde neppure un punto. Ora siamo a meno otto e adesso è dura, il nostro obiettivo è andare in Champions e abbiamo anche un'importantissima partita contro la Lazio in Coppa Italia, dove dobbiamo dare tutto. Possiamo ribaltare il risultato dell'andata, siamo più forti e dobbiamo solo dimostrarlo sul campo".