Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio del futuro di Keita: ''Sono perplesso. Può anche succedere che Keita rimanga altri sei mesi prima di firmare per un altro club. Con Biglia, un calciatore over 30, Lotito ha incassato venti milioni e per Keita, calciatore di dieci anni più giovane dell'argentino, chiede una cifra ben più alta. Il problema è che le società interessate al giocatore, considerando la sua età, ad oggi non offrono quanto chiesto dalla Lazio perché possono permettersi di aspettarlo anche una stagione e prenderlo da svincolato''.