Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è finito nel mirino dell'Inter, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Punto fermo dell centrocampo viola, il francese, arrivato dall'Aston Villa, dopo una stagione in prestito al St. Etienne, parla al Corriere dello Sport: "10 gol? Ho sempre saputo di essere capace di fare gol, li ho fatti anche la scorsa stagione. E’ importante per me e per la squadra, ma la stagione non è finita. Ci sono ancora quattro gare: tocca a me continuare e segnare per aiutare la squadra. Calci da fermo? Mi alleno quotidianamente. Segnavo così da ragazzino, così come quando giocavo al Nantes, ma in questa stagione mi sono un po’… specializzato, specie dopo che il tecnico mi ha dato la responsabilità di battere rigori e punizioni".



SUL FUTURO - "Io qui alla Fiorentina sto molto bene. I miei pensieri sono stabiliti dalle priorità: in questo momento contano solo le partite che ci restano da qui alla fine della stagione. E’ evidente che nel corso della mia carriera sogno di raggiungere la Champions League, ma in questo momento non è il mio tarlo. A Firenze vivo bene, mi piace la squadra, adesso la testa deve essere concentrata unicamente sui risultati che dobbiamo andare a prenderci. Piccolo Nainggolan? E’ un grande onore essere paragonato a giocatori importanti come Nainggolan, ma io sono solo Veretout e resterò per sempre Veretout. Continuo a guardare qua e là per cercare di… rubare qualche segreto".