L'Inter ha bisogno di un centrocampista di assoluto livello che possa dare esperienza qualità ed interdizione in un reparto in cui gli attuali calciatori in rosa stanno giocando un'incredibile ed estenuante (per i tifosi) partita di traversone, quella variante del tressette a perdere che a Milano è meglio conosciuta come ciapa no. Già la scorsa estate il club nerazzurro aveva provato a regalare a Luciano Spalletti uno fra Radja Nainggolan e Arturo Vidal scontrandosi però con i problemi del Fair Play Finanziario. Un problema che non sarà superato in questa sessione invernale ma che, in estate, potrebbe portare l'Inter a tornare su almeno uno dei due obiettivi.



SPALLETTI CONTINUA A SPINGERE - Nel post partita della sfida pareggiata contro la Roma, Luciano Spalletti si è spinto ancora una volta verso l'acquisto di un centrocampista top in mezzo al campo: "Nel mezzo ci vorrebbe qualcuno che abbia il livello di calcio per poter lottare per dei primati importanti...". L'idea nerazzurra è quella di provare l'affondo fino all'ultimo per portare a Milano per 6 mesi il centrocampista brasiliano del Jiangsu Suning, Ramires, e poi aprire la porta in estate ad una piccola rivoluzione.



VIDAL APRE ALL'ADDIO - E a servire un assist importante per l'Inter ci ha pensato proprio uno degli ex-obiettivi estivi, quell'Arturo Vidal che rimane in scadenza di contratto al 30 giugno 2019 con il Bayern Monaco. Il centrocampista cileno, intervistato da Kicker dopo la vittoria per 4-2 contro il Werder Brema ha confermato la volontà di rimanere in Baviera fino al termine di questa stagione, aprendo però ad un addio a giugno: "Io rimarrò qui fino all'estate, poi vedremo che succederà". La stima per l'Inter e la volontà di tornare in Italia potrebbero fungere da chiave per sbloccare un'affare da cifre inferiori rispetto a quelle di 6 mesi fa. L'Inter non ha mai smesso di pensare a Vidal, sarà la volta buona?