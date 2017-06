Da grande ex, non più così tanto amato dopo il suo passaggio al Milan nell'estate 2005, Christian Vieri vede l'Inter grande protagonista della prossima stagione, soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:



"Lo considero già adesso il miglior acquisto in assoluto di questo mercato italiano. Luciano ha carattere, è tosto, è un duro in allenamento e fa giocare molto bene le sue squadre. All’Inter servono gli attributi, e il mister ne ha in abbondanza. Sì, con Spalletti i nerazzurri possono già considerarsi in Champions, vado sul sicuro".



La convince anche il nuovo corso societario?

"La garanzia è Spalletti, il resto mi interessa poco".



A livello di rosa, cosa manca all’Inter?

"Semplice: giocatori veri. San Siro non è per tutti, lì le gambe non devono tremare mai. Serve gente di qualità e carattere, con una forte personalità".



Che ne pensa del Milan cinese?

"Non penso, aspetto il campo. A San Siro, che si parli indifferentemente di Inter o Milan, devono entrare solo fenomeni, e fino a quando non rivedrò un certo tipo di giocatori eviterò di impegnarmi in giudizi particolari".



Bobo Vieri, chiudiamo con le prime quattro del prossimo campionato, pattuglia che ci rappresenterebbe nella Champions 2018-2019.

"Juve prima, poi Napoli, Inter e Roma nell’ordine".



E il Milan?

"Sarà dura".