Tre giocatori importanti, o forse qualcosa di più. Le squalifiche di Perisic e Icardi, l'assenza di infortunio di Brozovic, rischiano di costare caro all'Inter. Senza di loro Pioli perde il 67,5% dei gol nerazzurri, di fatto due reti su tre. Numeri che nascondono una certa dipendenza, che hanno fatto vincere all'Inter 9 partite su 13.



CHE IMPATTO - Come riporta La Gazzetta dello Sport sui 37 gol segnati in campionato, loro tre ne hanno firmati 25, ovvero il 67,5%. E se dagli ipotetici tabellini togliessimo tutti i loro gol, resterebbero 4 successi, quelli contro Sassuolo (Candreva), Lazio (primo gol di Banega), Palermo (Joao Mario) e Pescara (D’Ambrosio, Eder e Joao Mario). Senza contare quanti pareggi sono maturati grazie ai loro centri: contro Palermo, Bologna e Milan. Insomma, le assenze saranno anche spirituali per il peso che i tre hanno nel gruppo di Pioli, ma hanno pure una profonda valenza concreta.



COME CAMBIA - Domani la Corte d’Appello della Figc si esprimerà sui ricorsi presentati dall’ufficio legale. L'Inter spera e intanto valuta le alternative: per la sfida con l'Empoli Palacio sarà il vice Maurito, con Eder al posto del croato. Gabigol partirà ancora dalla panchina, potrebbe entrare nella lista dei convocati il Primavera Bakayoko.