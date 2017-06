Dopo tre stagioni in maglia nerazzurra, Gary Medel potrebbe salutare l’Inter. Ad accelerare il processo di addio, sia le idee di Luciano Spalletti, intenzionato a non concedergli troppo spazio, che la personalità del calciatore cileno, poco attratto dal ruolo di semplice comprimario. Medel si sente leader in campo e nello spogliatoio, motivo per cui non accetterebbe mai di starsene a guardare. Con l’Inter c’è già stato un primo confronto, un chiarimento su quelle che sono le idee future del nuovo tecnico, che non prevede l'utilizzo del cileno né in difesa né a centrocampo. In retroguardia, oltre a Skriniar, si prevede un altro colpo in entrata, entrambi si affiancheranno a Joao Miranda. Per quando riguarda la linea mediana, invece, è molto vicino Borja Valero, mentre Sabatini rimane alla ricerca di un incursore alla Nainggolan. Due acquisti che completeranno il reparto insieme a Roberto Gagliardini.



INTERESSE DALLA RUSSIA - Per Gary Medel sarà sempre più complicato guadagnare posizioni nelle gerarchie di Luciano Spalletti e per questo motivo l’ex Siviglia sta cercando una nuova sistemazione. Ad attrarlo maggiormente è la Premier, ma per lui si sta muovendo qualcosa dalla Russia. Sulle sue tracce c’è il CSKA Mosca, che lo aveva cercato già la scorsa stagione. Ai tempi non se ne fece nulla perché Mancini preferì trattenerlo, ma con Spalletti le cose potrebbero andare diversamente.



FATTORE MANCINI - Sempre dalla Russia si registra un sondaggio dello Zenit, dove da poco è approdato proprio Roberto Mancini. Tra i due si era creato un ottimo rapporto all’Inter e il tecnico jesino non ha mai perso occasione per evidenziare, anche pubblicamente, l’utilità di Gary Medel all’interno del proprio gruppo di lavoro. Al momento quella dello Zenit è solo una suggestione, mentre il CSKA potrebbe presto approfondire il discorso con l’Inter e con il calciatore.