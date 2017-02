L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la prova di Roberto Gagliardini e spiega come il centrocampista italiano, dopo un ottimo avvio in nerazzurro, sembri aver abbassato l'asticella delle prestazioni.



I CONSIGLI DEL PAPU - "Il Papu Gomez, durante il recente forum in Gazzetta, aveva sottolineato un aspetto che forse era stato sottovalutato dai più: «Con Gagliardini ci sentiamo sempre e io gli dico una cosa sola: torna a giocare in verticale, prenditi qualche rischio in più». Il Roberto prima versione, quello che era piaciuto subito fin dall’esordio, è andato via via assottigliando la sua presenza in campo. Lo ha detto l’ex compagno di squadra all’Atalanta, lo ha detto anche ieri sera il campo. Il quale lo ha eretto a protagonista infelice di una serata storta per tutta l’Inter. Sulla doppietta di Radja Nainggolan, il centrocampista bergamasco ha avuto un ruolo decisivo".



I DUE EPISODI - "Sul primo gol del belga non ha stretto abbastanza, consentendo al giallorosso di prendere quel mezzo metro di vantaggio buono per prendere la mira e calciare verso Handanovic. Sul secondo gol invece è andato a contrastare il numero 4 della Roma su una palla aerea uscendo sconfitto. Le proteste dell’Inter per quell’intervento resteranno e magari resteranno anche le valutazioni di chi sostiene che fosse fallo. Intanto però al giovane Roberto, mister 25 milioni, il cielo ha girato le spalle nell’arco di un mese. Ieri sera i numeri delle statistiche racconterebbero di una partita tutto sommato positiva. I 53 palloni giocati lo hanno reso l’interista più attivo in questo particolare dato, ma andrebbe analizzati per verificare come ha usati questi palloni".