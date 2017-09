Potrà essere Brozovic il futuro Nainggolan dell'Inter? Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come il croato, tra i trequartisti a disposizione di Spalletti, sia quello vede la porta con maggiore costanza.



"Il 20 agosto, nella prima giornata di campionato, Luciano Spalletti ha schierato Marcelo Brozovic nel ruolo di incursore. Una scelta di campo quella dell’allenatore perché, per fisico e capacità di vedere la porta, il croato ha tutto per poter essere l’uomo giusto da piazzare alle spalle di Icardi. Impossibile fare un paragone con Nainggolan, la cui furia agonistica è unica, però in quella posizione Spalletti cerca pure all’Inter un giocatore che possa spaccare le partite e un Brozovic tirato (finalmente) a lucido, può essere il meglio che offre il menù a disposizione. Il sogno era Arturo Vidal ma la trattativa con il Bayern - prima che arrivasse lo stop di Suning agli investimenti - non riuscì nemmeno a decollare per il veto posto da Carlo Ancelotti. Il mercato è ancora lontano mentre la necessità di trovare un titolare nel ruolo è pressante. Dopo Brozovic, a Roma è toccato a Borja Valero giocare sulla trequarti ma l’esperimento è stato deludente perché piazzare lì lo spagnolo ha avuto come effetto collaterale quello di depotenziarne le virtù da costruttore di gioco. Con la Spal, è storia recente, trequartista è stato Joao Mario che però ha confermato il teorema in base a cui il portoghese è più efficace quando entra in corso d’opera piuttosto che se schierato dall’inizio. Le prossime tre partite saranno utili per capire se Spalletti vorrà mettere fine alla turnazione oppure se le scelte dell’allenatore - non avendo di fatto un titolare nel ruolo - saranno parametrate alle caratteristiche degli avversari. A Crotone, dove tra l’altro farà molto caldo, potrebbe essere utile riproporre Joao Mario, mentre a Bologna - contro un avversario più fisico - potrebbe toccare a Brozovic".