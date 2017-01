Corentin Tolisso in Italia è molto più di un'idea. Non solo della Juventus. Il centrocampista francese classe 1994 del Lione, che Marotta ha provato a portarlo a Torino già in questa finestra di mercato, è finito nel mirino dell'Inter, che valuta il suo acquisto per l'estate. La notizia è rilanciata dai media francesi, ripresa dal sito mercato365.com: in occasione della sfida di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia, giocata ieri sera e vinta 3-1 dall'OL, emissari del club nerazzurro hanno visionato Thauvin e soprattutto il centrocampista di origini togolesi.



COSTA TANTO - L'Inter, insomma, è in corsa e studia la strategia, anche se la Juventus si è mossa prima e resta avanti. Il Lione si frega le mani, nonostante un contratto in scadenza nel 2020 a giugno lo metterà sul mercato. Base d'asta 30 milioni di euro, chi lo vuole è avvisato.