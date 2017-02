Il forte interesse dell'Inter per l'attaccante di proprietà della Sampdoria Patrik Schick non è decisamente passato inosservato. Anche perchè il centravanti ceco si sta affermando a Genova come uno dei più interessanti talenti in rampa di lancio, e la prossima stagione potrebbe essere quella della consacrazione.



Del futuro di Schick ha parlato anche Dario Canovi, storico procuratore e intermediario che in estate aveva cercato di portarlo alla Roma, senza successo: "Lo suggerii alla Roma, mio figlio Simone lo aveva visto due anni prima e me ne aveva parlato in maniera entusiasta" racconta Canovi a Telenord. "Alla Roma piacque, mi dettero il mandato per trattare per lo Sparta, ma poi è intervenuta la Samp che è stata molto brava ad accaparrarselo. Tra l'altro mi chiamò Osti chiedendo aiuto, gli risposi che stavo agendo per la Roma e non poteva farlo anche per loro. Il giorno dopo che la Samp lo aveva comprato - prosegue l'agente - ho chiamato Osti per dirgli che secondo me aveva preso uno degli attaccanti giovani più forti che ci siano".



Per Schick, insomma,si prospetta un futuro radioso: "Sono convinto possa diventare uno dei migliori in Europa, ha tutto per esplodere. Deve solo aver pazienza e maturare. Parlavo oggi con Paska, il suo procuratore, che diceva che ancora non è pronto per una grandissima squadra come l'Inter, o il Milan, o il PSG o il Manchester. Deve ancora 'mangiare un po' di pagnotta'., come si suol dire. Io sono dello stesso parere di Paska - conclude Canovi - penso che tenerlo un altro anno a Genova possa fargli bene, e credo che la pensi così anche la Samp, che può triplicare o quadruplicare la sua valutazione facendogli fare un altro anno da titolare in blucerchiato".