Nome nuovo per il centrocampo dell’Inter. Luciano Spalletti ha chiesto qualità per la sua squadra e l’identikit risponde al nome di Nahitan Nandez, regista del Boca Juniors che per caratteristiche ricorda Pizarro, giocatore che ha fatto le fortune dell’allenatore nerazzurro prima a Udine e poi alla Roma. Luciano Spalletti a Piero Ausilio e Walter Sabatini aveva chiesto Lucas Torreira a gennaio, ma in assenza di budget era difficile muoversi per i dirigenti dell’Inter. Discorso rimandato all’estate, quando la società nerazzurra potrà agire con più libertà sul mercato.



CONTATTI COL BOCA - Il primo della lista era - ed è anche oggi - Lucas Torreira, ma sul giocatore è forte l’interesse del Napoli, ora in netta pole position. Come svelato da Tuttosport, in occasione del blitz argentino di Ausilio per Lautaro Martinez, l’Inter ha iniziato a sondare il terreno per Nahitan Nandez. Il classe 1995 di proprietà del Boca Juniors appartiene, proprio come Torreira, alla scuderia di Oscar Bentancourt. Discorsi per il regista della Sampdoria, ma anche per quello del Boca: il procuratore ha aperto all’ipotesi di un trasferimento in Serie A già dalla prossima estate. I contatti tra l’Inter e il club argentino si sono intensificati nelle ultime settimane. “Oggi ci sono molti esempi di calciatori da seguire, ma uno che mi viene subito in mente è Andrea Iniesta, un vero “crack”. E mi piace pure come gioca Verratti”. Idee chiare per Nandez, che fanno sognare i tifosi nerazzurri.