L'appuntamento con la prima stracittadina della stagione è sempre più vicino ed è fissato per il prossimo 15 ottobre, ma l'atmosfera da derby si respira già nell'aria a Milano. Inter e Milan sono separati già da 4 punti dopo 6 giornate, con i nerazzurri in piena fiducia grazie a una classifica a tratti sorprendente e i rossoneri nel bel mezzo della prima crisi stagionale. La sfida del 15 ottobre rappresenta anche il termine del conto alla rovescia per il possibile debutto stagionale per Joao Cancelo, uno degli ultimi acquisti del mercato estivo dell'Inter, fermato prima ancora di cominciare da un infortunio al ginocchio patito in nazionale.



ESTERNO SI', MA ALTO - Acquistato inizialmente allo scopo di offrire a Spalletti una valida alternativa a D'Ambrosio, l'ex calciatore del Valencia potrebbe essere invece il motore della mini-rivoluzione che il tecnico di Certaldo ha studiato per rendere più fluida una manovra apparsa molto farraginosa negli ultimi impegni con Crotone, Bologna e Genoa. Da esterno alto in un 4-2-3-1, Cancelo ha già giocato ripetutamente con la maglia del club spagnolo, lanciato da Cesare Prandelli, che aveva individuato le doti spiccatamente offensive del prodotto del settore giovanile del Benfica. Paradossalmente, è stata proprio la scelta del nuovo allenatore del Valencia Marcelino di insistere nel schierarlo in quella posizione a spingerlo verso l'addio, ma anche all'Inter, con un D'Ambrosio quasi intoccabile, quella è la collocazione più naturale.



E CANDREVA... - L'utilizzo di Cancelo come ala è considerata propedeutica anche per risolvere l'annoso dilemma del calciatore chiamato nel sistema di gioco nerazzurro ad agire da incursore alle spalle della punta centrale. L'esperimento Joao Mario ha funzionato a targhe alterne, contro il Genoa ha giocato Brozovic, ma l'ultima tentazione di Spalletti porta ad Antonio Candreva, uno dei calciatori maggiormente bersagliati da critiche e tifosi per il suo rendimento sulla corsia di destra, ma che viene visto, per caratteristiche fisiche e tecniche, come una risorsa preziosa, magari determinante, operando più centralmente. Cancelo scalda i motori, il derby si avvicina e con esso un nuovo inizio per tutta l'Inter.