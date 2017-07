Secondo Sky Sport, domani Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino, incontrerà l'Inter. I nerazzurri hanno pronto un quadriennale per il centrocampista della Fiorentina. In seguito raggiungerà anche Pantaleo Corvino, ds viola, per proporre un pagamento diverso su richiesta dell'Inter stessa. Il club di Suning vorrebbe pagare più della clausola rescissoria di 24 milioni per poter dilazionare il pagamento su più anni.