Suning vuole costruire una grande Inter e non guarda solo al presente, ma anche al futuro; il gruppo cinese, che in questa stagione deve fare i conti con i vincoli del Fair Play Finanziario, ha tutte le intenzioni di riportare in alto il club in alto e sta cercando di piazzare un grande colpo per la prossima stagione: Naby Keita.



CLAUSOLA - Nel contratto del classe '95, infatti, è previsto che dal prossimo anno si attivi una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che permetterà a tutti i club di prelevare il classe '95 dal Lipsia. Il club tedesco in questa sessione di mercato ha rifiutato oltre 70 milioni di euro dal Liverpool, ma non potrà opporsi all'addio del giocatore la prossima stagione: ecco perché i top club stanno lavorando con l'entourage di Keita per trovare l'accordo definitivo già ora e presentarsi il prossimi giugno con i 50 milioni necessari per strapparlo al Lipsia.



L'INTER CI PROVA - L'Inter non vuole farsi trovare impreparata e sta cercando di trovare l'intesa con il giocatore; a rendere tutto più complicato, però, ci sta pensando il Paris-Saint Germain, che è disposto a coprire d'oro Naby Keita pur di strappare il suo sì e portarlo a Parigi tra un anno. Anche il Liverpool resta alla finestra per il giocatore, pronto a rilanciare e trasformare la corsa a Keita in una vera e propria asta. Asta alla quale l'Inter di Suning vuole partecipare eccome.