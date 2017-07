Non c'è tempo da perdere., i veri colpi del mercato nerazzurro. Intanto, è in arrivo l'ufficialità per Skriniar (manca davvero solo quello) e presto si completerà anche l'affarecon la Fiorentina.- Durante questa settimana, l'Inter avrà un nuovo contatto diretto con la Fiorentina per il centrocampista spagnolo che Spalletti vuole con sé. E. Con 6/7 milioni più bonus si può provare a chiudere, di certo la strada è segnata e. Sì, siamo ai dettagli.- Nel frattempo, la dirigenza dell'Inter continua a ragionare anche sul futuro. E dopo aver bloccato Pellegri con Salcedo e poi prenotato Zaniolo dall'Entella, Ausilio e Sabatini hanno mosso. Il difensore classe 1999 dell'Atalanta piace tanto all'Inter per qualità, potenzialità e serietà.: presto, incontro con l'Atalanta per scendere nei particolari e parlarne.