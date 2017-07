Il futuro di Emanuel Cecchini è ancora da decifrare. Il giocatore, ieri in partenza verso l'Europa, non è ancora sicuro di andare al Genoa, in un'operazione che avrebbe anche coinvolto l'Inter. C'è stato infatti l'inserimento di alcune squadre francesi come il Metz, il Monaco e il Lille, oltre all'interessamento della Fiorentina. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.