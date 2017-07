Il Corriere dello Sport ripropone la la questione Pellegri-Salcedo, visto che il Genoa che cambiando di proprietà. "L’affare resta in piedi anche se l’Inter non vuole tirar fuori subito 20 milioni. Si va alla ricerca di una contropartita per abbassare la parte cash. In ballo anche Cecchini, prelevato in tandem dal Banfield", si legge.