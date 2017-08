È Yann Karamoh l'unico obiettivo in attacco dell'Inter per questi ultimi giorni di mercato. La società ha deciso di non prendere in considerazione altri profili comparabili con quelli di Patrik Schick e Keita Baldé, sfumati negli ultimi giorni. Anche per l'attaccante francese classe 1998 ci sono però delle differenze da limare tra domanda e offerta. La richiesta del Caen, 8 milioni più bonus per un giocatore con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, è infatti ritenuta troppo alta dai nerazzurri. Da qui la fase di stallo a poche ore dalla conclusione della finestra di mercato.