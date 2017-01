Il mercato delle cessioni in casa Inter non è ancora finito. Piero Ausilio studia le diverse soluzioni che gli consentiranno di sfoltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli e nella lista dei partenti c'è anche il nome di Jonathan Biabiany.



L'esterno francese piace al Bologna di Donadoni, che però, almeno al momento, non è disposto ad investire un solo euro per l'esterno ex Parma. Ventila da qualche giorno l'ipotesi di un'esperienza in Cina, anche se in realtà - secondo indiscrezioni raccolte - non sembra essersi mosso ancora niente di concreto. Ciò non toglie che presto le cose potrebbero cambiare, soprattutto perché il calciatore è nei radar del Jiangsu Suning, che per chiudere l'eventuale operazione, avrebbe molto tempo a disposizione, dato che il mercato in Cina chiude il 28 febbraio. Il calciatore nel frattempo ha fatto sapere che accetterebbe ben volentieri questa nuova sfida.