La voce di mercato rilanciata ieri in Italia secondo cui l'Inter sarebbe interessata al prestito di Lisandro Lopez del Benfica trova eco stamane anche in Portogallo: nello specifico, secondo quanto risulta ad A Bola, l'idea di acquistare a titolo temporaneo il difensore argentino potrebbe voler dire che il club nerazzurro accetterebbe di pagare parte dello stipendio di Gabigol, per il quale si aprirebbero per un anno le porte dell'Estádio da Luz.