Un grande colpo in difesa. E' questa una delle idee più importanti che i dirigenti dell'Inter stanno coltivando in vista del prossimo mercato estivo. Il direttore sportivo Piero Ausilio sta portando avanti diverse trattative che spingono verso un centrale difensivo di altissimo livello. Nelle ultime settimane la pista che porta a Kostas Manolas ha subito un'accelerazione, ma dalla Francia arriva una clamorosa apertura per il centrale brasiliano del PSG, Marquinhos.



PIACE DI PIU' - L'agente del giocatore, intervistato da Mundo Deportivo, ha infatti confermato che il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2019 è fermo da oltre 5 mesi: "Marquinhos non ha ancora rinnovato, è da cinque mesi che non trattiamo con il Paris Saint-Germain". Un'apertura importante per colui che nelle gerarchie di gradimento del ds Ausilio è al primissimo posto. Più dello stesso Manolas ritenuto comunque un profilo importante.



I DUBBI SUL PREZZO - Classe '94, tre anni più giovane del centrale greco della Roma, Marquinhos ha però anche una valutazione molto più alta rispetto a Manolas. Il PSG ha rifiutato la scorsa estate un'offerta da 60 milioni di euro, decisamente troppi per un difensore. E' questo il vero nodo che sta frenando Suning. La Roma ha necessità di cedere e l'operazione Manolas potrebbe addirittura scendere sotto quota 35 milioni. Quei 20/25 milioni in meno rispetto a quanto costerebbe Marquinhos potranno essere una carta importante da giocarsi in altre trattative come quella per gli "italiani" Berardi e Bernardeschi. Talento o prezzo, chi la spunterà? Comunque vada l'Inter cadrà in piedi.