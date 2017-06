Il mercato dell'Inter sta per sbloccarsi e i nerazzurri sono pronti a dare il via alle danze in entrata: i nomi più caldi sono quelli di Borja Valero e Lucas Moura. Il centrocampista della Fiorentina è oggetto di una trattativa ben avviata, mentre per l'esterno del Psg bisogna ancora lanciare l'affondo decisivo.