Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta stringendo per chiudere il colpo Milan Skriniar dalla Sampdoria. Difensore classe 1995, ha fatto benissimo con Giampaolo. Pronti 14/15 milioni più Ranocchia, in uno scambio ormai deciso con lauto conguaglio ai blucerchiati. In più, può esserci il prestito di Gianluca Caprari a chiudere l'operazione. Per il giornale, l'accordo tra club è praticamente trovato, bisognerà completare quello con il giocatore.