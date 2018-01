A caccia di idee. Nei giorni scorsi, la dirigenza dell'Inter ha ricevuto un altro nome sul proprio tavolo tra i tanti esterni offensivi proposti in queste settimane: Nicolas Gaitan è una delle ultime opportunità, l'esterno argentino dell'Atlético Madrid è in uscita e Diego Simeone ha dato il via libera alla sua cessione. Così nasce la pista Inter, offerto ad Ausilio e Sabatini che hanno frenato subito su questa occasione di mercato: i motivi? Due principali, con indizio annesso.



PERCHE' NO - Il primo è la situazione globale legata a Gaitan. Compirà 30 anni tra un mese, non è mai stato determinante in carriera e viene da diversi mesi ai margini: troppi fattori negativi, inclusa una difficile collocabilità tattica che lo rende poco adatto al calcio italiano. L'Inter non ha mostrato entusiasmo in quel discorso che avrebbe compreso anche Joao Mario, tra i motivi pure lo status da extracomunitario di Gaitan che sta per prendere il passaporto portoghese ma non ha ancora il documento, le tempistiche non sono note, dunque l'Inter non vuole occupare la casella da extra. Questo perché è in attesa di Ramires, la massima cautela a trattare qualsiasi extracomunitario conferma l'idea di aspettare il centrocampista del Jiangsu fino a fine gennaio, sperando di trovare una soluzione. Lavori in corso... ma Gaitan non c'è nei piani dell'Inter.