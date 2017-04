Intervenuto a Gazzamercato, l'ex tecnicno dell'Inter, Gigi Simoni, promuove Simeone come successore di Stefano Pioli.



"Chi dopo Pioli? Io voto per Simeone. In Europa non c'è nessuno meglio di lui in questo momento per l'Inter. Era un trascinatore già da calciatore e da allenatore ha mantenuto lo stesso spirito. Conosce bene l'ambiente interista e il calcio italiano, sarebbe perfetto. Ha leadership e personalità, ci mette sempre la faccia anche nei momenti difficili".