Il Betis Siviglia continua a seguire Davide Santon. Secondo quanto riferito da Estadio Deportivo, che ha avuto conferme dall'entourage del calciatore, la formazione andalusa sarebbe pronta a puntare sul difensore dell'Inter, apprezzato in particolare per la sua duttilità, e che dal canto suo sarebbe attratto dall'opportunità di poter giocare in un campionato come la Liga spagnola. Ma la fiducia accordatagli ultimamente da Luciano Spalletti rende difficile una sua eventuale uscita.