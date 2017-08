Mustafi e Sissoko sono due idee concrete, due operazioni che l'Inter cercherà di imbastire nel più breve tempo possibile. Il tempo, appunto, è il primo "nemico" della società nerazzurra, imbalsamata dalla burocrazia cinese e dalle continue riunioni allestite in Asia per qualsiasi idea concepita in Italia. Insomma, prima di poter spendere anche un solo euro, Sabatini e Ausilio devono obbligatoriamente attendere il risultato figlio di un incontro svoltosi dall'altro capo del mondo.



Nel pomeriggio l'Inter ha sondato entrambe le piste con Paolo Busardò, intermediario amico di Sabatini, che potrebbe essere l'enzima per queste due complesse trattative. I nerazzurri considerano Mustafi la prima scelta per il reparto difensivo, ma l'Arsenal, solo dodici mesi fa, si è spinto oltre i quaranta milioni di euro per poterselo assicurare. Difficile che l'operazione possa subire l'accelerata decisiva senza l'inserimento di Marcelo Brozovic nella trattativa. Sissoko, invece, piace a Spalletti per duttilità: il classe '89, quest'anno ha giocato (con la maglia del Tottenham) largo a destra, ma sa farsi valere (molto meglio) anche da centrocampista puro.



Mustafi e Sissoko sono due bellissime idee, ma quanto bravo sarà il gruppo Suning a tramutarle in realtà? Il tempo stringe e dietro l'angolo, a pochi passi, appare l'ombra di Mangala, opzione numero due per la difesa, ma certamente più a portata di mano rispetto all'ex Sampdoria. Prendere l'uno o l'altro non è assolutamente la stessa cosa e per questo Sabatini e Ausilio proveranno a forzare la mano in favore del difensore tedesco. Toccherà a Zhang Jindong dare una risposta in tempi brevi. Stesso discorso per Sissoko che oggi l'Inter reputa alternativo a Keita Balde.



Tutto gira attorno al tempo, mai come oggi il mercato nerazzurro è stato legato così a filo diretto con lo scorrere dei granelli di sabbia di un'avversa clessidra. Lo scorso anno Jindong seppe sorprendere tutti chiudendo in due operazioni lampo gli acquisti di Joao Mario e Gabigol. Erano tempi diversi, in cui il governo cinese non aveva ancora emesso alcun diktat.