Non solo Rafinha, l’Inter si muove e sonda altre strade per regalare a Spalletti un trequartista. Da Barcellona non è ancora arrivato l’ok per il prestito con diritto di riscatto per il brasiliano classe ’93 e per questo i nerazzurri hanno deciso di non starsene fermi con le mani in mano. L’ultima ipotesi di mercato arriva da un confronto con il Siviglia e prenderebbe in considerazione uno scambio di prestiti.



Inizialmente gli spagnoli hanno chiesto alla società di corso Vittorio Emanuele uno scambio tra Joao Mario e Vazquez, ma l’operazione non riscaldava Sabatini e Ausilio che invece hanno ribattuto chiedendo informazioni su Joaquin Correa e Pablo Sarabia, entrambi giocatori che piacciono anche a Luciano Spalletti. Per adesso siamo solo ai primi confronti, un sondaggio tra le parti, ma ovviamente il Siviglia lascerà a Montella l’ultima scelta e l’ex Milan almeno al momento non appare entusiasta di un eventuale scambio. Sia Correa (stasera in gol in gol nell'ultima partita in Coppa del Re) che Sarabia rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore italiano.