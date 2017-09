Il personaggio che non ti aspetti, l'uomo copertina che arriva dalle retrovie. Se l'Inter è tornata con i 3 punti dalla trasferta di Crotone lo deve soprattutto a Milan Skriniar. Un autentico muro in difesa dove sono andati a sbattere, a turno, Budimir e Tonev. Decisivo anche in attacco, con il primo gol in serie A frutto di una feroce determinazione nel ribattere in porta quel pallone vagante. Un pensiero diffuso è che sia lo slovacco il leader difensivo dei nerazzurri e con lui al fianco stia migliorando il rendimento di Miranda e non il contrario.



MISTER 25 MILIONI -Il suo nome ha subito messo d'accordo tutte le anime della società, in estate. Da Spalletti a Sabatini, passando per Ausilio: Skriniar è da prendere, un giocatore dal grande potenziale. Anche ad una valutazione alta, che aveva destato anche qualche ilarità da parte degli avversari: 25 milioni tra parte fissa, bonus e il cartellino di Caprari stimato sui 15 milioni. Sembra passata una vita, ma ad un mese dall'inizio del campionato è già considerato un vero affare qualità/prezzo. Poteva andare in Spagna da Simeone all'Atletico Madrid, era stata messa sul piatto un'offerta da 20 milioni ma lo stop del mercato imposto dalla Fifa aveva fatto saltare tutto. E pensare che i 'Colchoneros' non era stati gli unici a vedere nell'ex Zilina un investimento da fare.



RETROSCENA MILAN- Nei lunghi mesi antecedenti al closing, Massimiliano Mirabelli ha girato diversi stadi d'Italia. Per seguire da vicino i profili potenzialmente da Milan. Diverse tappe a Bergamo, per Conti e Kessie ma anche molte a Genova per seguire Lucas Torreira, Dennis Praet e Karol Linetty. In una di queste occasioni l'occhio finisce su questo gigante slovacco. Relazioni frequenti e sempre positive, Skriniar diventa una idea, una suggestione. Questione di tempistiche, nello stesso periodo arrivano aperture nette dal Villarreal e da Musacchio, il preferito di Vincenzo Montella. Al Milan arriva l'argentino e all'Inter Skriniar: ride Spalletti, anche per aver sventato l'ennesimo derby sul mercato.