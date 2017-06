Milan Skriniar subito, Borja Valero dopo il 30 giugno. L'Inter si prepara a chiudere i primi due colpi di mercato in entrata ma, per portare gli affondi decisivi, dovrà lavorare su due tabelle di marcia differenti.



SKRINIAR SUBITO - Il primo obiettivo di Ausilio e Sabatini, infatti, è quello di provare a chiudere l'affare Skriniar entro il 30 giugno. Nell'operazione per il difensore della Sampdoria, infatti, sarà inserito il cartellino di Gianluca Caprari la cui cessione è importante in ottica fair play finanziario per la plusvalenza che può generare a bilancio. L'Inter, infatti, valuta Caprari 15 milioni di euro e genererebbe una plusvalenza di circa 10 milioni a bilancio.



SLITTA BORJA VALERO - Il secondo colpo, quello per Borja Valero, prevedrà un esborso di circa 6/7 milioni senza contropartite tecniche e, per questo, non dovrà incidere sull'attuale bilancio. Per questo la trattativa con la Fiorentina non subirà accelerazioni entro il 30 giugno e la definizione dell'affare slitterà alla prossima settimana o, al massimo, nel corso del weekend.



SERVE UN'ALTRA PLUSVALENZA - Operazioni intavolate, ma che non esulano da un altro sacrificio che l'Inter dovrà compiere entro il 30 giugno. Ivan Perisic è sul mercato al costo di 50 milioni di euro e se dovesse arrivare l'offerta giusta dal Manchester United allora i piani della società nerazzurra cambierebbero drasticamente. In caso contrario gli indiziati a lasciare l'Inter per sistemare il bilancio sarebbero Stevan Jovetic ed Ever Banega. I due piacciono molto al Siviglia che li rivorrebbe entrambi per un'operazione da 18 milioni di euro. L'Inter ne chiede 25, ma con la deadline della Uefa che si avvicina può scendere e chiudere a quota 22 milioni. Un'azione ad incastro per poi dare il via libera ad una seconda tranche di mercato, il Fair Play Uefa sta dettando le date del mercato.