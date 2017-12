“Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono” Un post condiviso da Daniele Padelli (@daniele_padelli) in data: 12 Dic 2017 alle ore 18:00 PST

Daniele Padelli, interista da sempre, ha conservato a lungo quell’immagine, l’ha addirittura portata con sé nel giorno della presentazione a Riscone di Brunico, dove finalmente ha potuto realizzare il sogno di una vita: gioca per l’Inter, la sua squadra del cuore. Scherzi del destino o potenza dei sogni, sta di fatto cheDaniele Padelli a 32 anni, non troppi per un portiere, ha accettato di fare il secondo a Samir Handanovic, elemento imprescindibile per Luciano Spalletti. Spesso la critica ha evidenziato l’importanza del numero uno sloveno per l’Inter, dato che molte volte l’ex Udinese ha tolto ai nerazzurri le castagne dal fuoco.L’ex Torino è uno dei pochi sorrisi che la complicata serata di ieri ha regalato a Luciano Spalletti. Per la gara contro il Pordenone il tecnico toscano si era affidato a molte riserve, ma nessuno si è mostrato al pari dei titolari, rischiando la storica figuraccia proprio di fronte al pubblico del Meazza.L’ex portiere del Torino già nei 90’ di gioco era stato decisivo deviando sulla traversa una conclusione di Magnaghi diretta a rete, poi si è superato una volta arrivato ai rigori, quando ha neutralizzato due tiri dagli undici metri e consentito all’Inter di passare al turno successivo.