Non solo il Siviglia sulle tracce di Stevan Jovetic. Secondo Sky Sport, la Roma ha effettuato in giornata un sondaggio per l'attaccante montenegrino, in uscita dall'Inter. Il direttore sportivo Monchi lo conosce bene e l'anno scorso l'ha voluto a Siviglia in prestito proprio dai nerazzurri. Ora è convinto che Jovetic possa essere un rinforzo molto utile per Eusebio Di Francesco.



IL SIVIGLIA INSISTE - "Jovetic? Stiamo cercando di fare un grande sforzo per trattenerlo, ma non alle condizioni inizialmente pattuite. È una trattativa che si cuoce a fuoco lento", ha detto il presidente del Siviglia Castro a Il Messaggero. Il club andaluso vuole confermare Jovetic, ma c'è distanza tra l'offerta degli andalusi e la domanda dell'Inter. Per cedere il giocatore, infatti, i nerazzurri chiedono circa 13 milioni di euro. Il Siviglia attende lo sconto, la Roma ci prova per Jovetic.