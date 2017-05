Casting di lusso per la panchina dell'Inter. Aspettando le risposte di Conte e Simeone (entrambi nel mirino del PSG), i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per Sarri prima del posticipo perso domenica sera a San Siro.



ASSALTO ALLA ROMA - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non va trascurata la pista che porta a Spalletti, in scadenza di contratto con la Roma, a sua volta data sulle tracce di Emery (PSG): le alternative sono Mancini, Blanc e Di Francesco del Sassuolo, che piace pure alla Fiorentina. Intanto l'Inter ha offerto un ricco contratto biennale al centrocampista giallorosso De Rossi, che si è preso un paio di settimane di tempo per decidere. Senza dimenticare l'interesse per Manolas, Rudiger e Strootman (i contatti con il suo entourage sono continui, ma per ora l'olandese vuole dare la precedenza alla Roma in sede di rinnovo del contratto, altrimenti l'Inter partirebbe sicuramente in pole rispetto alle varie concorrenti), il ds Ausilio tratta anche Nainggolan: la Roma apre a una cessione in Italia e il belga avrebbe già fatto sapere che l'Inter sarebbe l'unica soluzione interna gradita. Nell'affare i nerazzurri potrebbero inserire Murillo come parziale contropartita: il difensore colombiano sembra infatti deciso a lasciare Milano e gradirebbe non poco la Roma.