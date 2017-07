"Prenderemo due difensori centrali". E' stato questo il diktat sul mercato di Luciano Spalletti. Miranda l'anno scorso non ha convinto come in passato, Murillo troppo spesso distratto, Ranocchia e Medel sono in uscita e Andreolli è volato al Cagliari. Al fronte di tutto ciò, il solo arrivo di Skriniar non basta a considerare completato il reparto difensivo. Sabatini, storicamente, ha sempre avuto un occhio speciale per i difensori centrali (Benatia, Marquinhos, Manolas, Rudiger) e anche questa volta può sorprendere tutti.



IL NOME NUOVO - I giocatori sondati dall'Inter per quel ruolo sono stati tanti: da Sanchez dell'Ajax, bloccato da un esorbitante costo del cartellino (non meno di 40 a milioni) e Iñigo Martinez, anche lui con una clausola rescissoria da 31 milioni. In mezzo molti nomi come Acerbi, Manolas e Diopp del Tolosa. Tra tutti questi, è spuntato anche un nome nuovo: si tratta di Yerry Mina, il cui agente Alessandro Lucci oggi ha incontrato Ausilio nella sede dell'Inter, come rivela Gianlucadimarzio.com. Mina è un centrale difensivo colombiano classe '94 del Palmeiras, nonostante la giovane età ha già preso parte all'ultima Copa America con la sua Colombia. Giocatore dal futuro assicurato, dotato sia di un piede educato che di un fisico importante, è un profilo che piace molto. A conferma delle sue qualità il fatto che in passato sia stato accostato alla Roma e soprattutto al Barcellona, molto vicino al suo acquisto. L'Inter ha sondato, grazie al suo agente, la situazione di mercato del colombiano e sta valutando la trattativa, anche perché, in quanto extra comunitario, andrebbe ad occupare l'ultimo slot disponibile, dato che il primo, almeno nei piani dell'Inter, è destinato a Dalbert. L'operazione per questo può essere ideata in un'ottica futura, anche perché l'Inter, dopo aver acquistato già Skriniar, preferirebbe optare per un difensore di maggiore esperienza e che possa dare maggiore affidabilità. Il profilo però piace ed è segnato sul taccuino di Ausilio e Sabatini.