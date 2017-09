Sarebbe meraviglioso vincere tutte le partite o riuscire sempre a far gol...ma purtroppo a volte bisogna fare i conti con tutta una serie di motivi, tecnici, fisici, di VAR (purtroppo per noi in negativo questa domenica) etc etc... L'unico rimedio che conosco e' continuare a lavorare per migliorarsi con costanza e pazienza aspettando la prossima occasione...buona settimana a tutti #forzaspal Un post condiviso da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 12 Set 2017 alle ore 02:34 PDT

"Sarebbe meraviglioso vincere tutte le partite o riuscire sempre a far gol...ma purtroppo a volte bisogna fare i conti con tutta una serie di motivi, tecnici, fisici, di(purtroppo per noi in negativo questa domenica) etc etc... L'unico rimedio che conosco è continuare a lavorare per migliorarsi con costanza e pazienza aspettando la prossima occasione...buona settimana a tutti #forzaspal". Così su Instagram l'attaccante della Spal, Marco, originata dal rigore concesso dall'arbitro Gavillucci - dopo una lunga consultazione video - per un fallo all'ingresso dell'area di Vicari su Joao Mario.Rispondendo a un follower che parlava di penalty nettissimo, Borriello ribatte che "secondo il mio modesto parereDetto questo, l'Inter è una grandissima squadra, tostissima, farà un grande campionato. E ti dico pure cheper averlo preso".