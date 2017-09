Un match a due volti, una vittoria preziosa. L'Inter si conferma perfetta in questo inizio di stagione, contro la Spal arriva la terza vittoria in tre partite, che spinge gli uomini di Spalletti in testa alla classifica in compagnia della Juve. Finisce 2-0, in una sfida che ha visto i nerazzurri dominare il primo tempo, sbloccato dal rigore di Icardi (quinto gol in tre partite, come Dybala), concesso dal Var per fallo di Vicari su Joao Mario, e subire il ritorno nella ripresa di una buona Spal, che ai punti forse avrebbe meritato qualcosa di più.



BUONA SPAL, MA PERISIC... - Le occasioni migliori le ha l'Inter (Skriniar colpisce la traversa), ma la squadra messa in campo splendidamente da Semplici, non fa solo presenza, dimostra nel tempio di San Siro di non essere per caso in Serie A. Paloschi nel primo tempo fallisce una buona occasione, nel secondo tempo Skriniar salva sulla linea il possibile 1-1. Nel finale Perisic, con un gran tiro al volo su assist di D'Amborsio, fissa il risultato sul 2-0, trovando il 20esimo gol in Serie A, il decimo a San Siro. Come già successo contro Fiorentina e Roma, l'Inter ha avuto pause di gioco preoccupanti, ma là davanti è in grado di fare davvero quello che vuole.