Intercettato fuori dall'hotel milanese dove sta alloggiando, Lucianoha parlato delle sue prime sensazioni da allenatore dell’Inter. Domani ad Appiano Gentile è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore nerazzurro.Queste le sue parole a Sportitalia: "Le sensazioni le raccontiamo domani, sono venuto qui apposta per fare questa conferenza stampa e rispondere non sarebbe giusto per i tuoi colleghi - spiega l’allenatore di Certaldo al giornalista -. Io sono contento di essere arrivato a Milano stasera per prendere il primo contatto con tutti e cominciare queste nuova stagione".