All'Inter servono le ali per tornare a volare. Perisic e Candreva stanno attraversando un momento negativo, ma Spalletti non fa comunque a meno di loro. Entrambi dovrebbero giocare titolari anche domenica pomeriggio a San Siro contro il Bologna. Ma adesso le soluzioni alternative per farne a meno ci sono. Intervenendo sul modulo e inserendo Rafinha ed Eder. Insomma, non ci sono più elementi imprescindibili. L’Inter prima di tutto.



Da Candreva ci si aspetta un colpo di coda, un ritorno a macinare chilometri e assist (8 finora) come nella prima parte di stagione. Anche perché in società si era pensato di allungare il contratto a scadenza nel 2020 vista l’ottima stagione iniziale. Un prolungamento di un anno, fino al 2021, una sorta di contratto "a vita". Poi, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il rallentamento dell’Inter e anche il suo hanno congelato i discorsi che potrebbero essere ripresi prossimamente.



Perisic, a differenza di Candreva, ha un altro grande obiettivo stagionale oltre a quello di raggiungere la Champions. Ed è quello del Mondiale con la Croazia. Ciò non significa che Ivan si impegni meno, però è chiaro che la sua stagione durerà un mese in più rispetto a quello di molti suoi compagni. Un riflesso condizionato che potrebbe farsi sentire sul suo rendimento in campionato. Perisic si è spento lo stesso giorno in cui ha staccato la spina l’Inter. Ovvero il 3 dicembre 2017 contro il Chievo. Una tripletta che ha finito per stingere una stagione che stava regalando pennellate brillanti.