Il pareggio di Bologna non soddisfa l'Inter, ma Luciano Spalletti aveva già intuito che qualcosa potesse andare storto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano debba estirpare alcune cattive abitudini da Appiano Gentile.



"Luciano Spalletti aveva annusato qualcosa, a rileggere ora le sue parole in vigilia si capisce come l’allenatore avesse colto dei segnali negativi. Carenze motivazionali, errori tecnici, svuotamento spirituale: vecchi difetti interisti, riaffiorati contro un Bologna che ha giocato bene, se non benissimo, e che avrebbe meritato la vittoria. Il solito senso di appagamento che pervade il gruppo nerazzurro nei periodi di buona vena: l’auto-contemplazione di sé, questa è l’erbaccia che Spalletti deve estirpare da Appiano".