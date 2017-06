Milan Skriniar e Borja Valero saranno i primi due acquisti dell'Inter targata Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come lo spagnolo sia un'esplicita richiesta di Luciano Spalletti.



"Ormai definiti i primi due acquisti nerazzurri di questo mercato: si tratta di Borja Valero e Milan Skriniar. Il 32enne spagnolo della Fiorentina è di fatto una richiesta diretta di Luciano Spalletti: tutto okay con il giocatore, e siamo ai dettagli fra i club; si chiude intorno ai 6-7 milioni per il cartellino. Annuncio imminente anche sul fronte Skriniar: il 22enne difensore centrale slovacco della Samp, dovrebbe diventare ufficialmente nerazzurro a inizio luglio nell’ambito di un’operazione che porterà appunto Caprari (e forse Nagatomo) in blucerchiato".