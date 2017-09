L'Inter che si appresta ad affrontare il Genoa punterà forte su una netta rotazione a centrocampo. Gagliardini e Brozovic prenderanno il posto di Vecino e Joao Mario e solo Borja Valero, ad oggi, sembra intoccabile nelle gerarchie di Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è stato sibillino nel corso della conferenza stampa di ieri e ha lanciato due messaggi diretti con una singola frase.



PIU' GOL DAL CENTROCAMPO - "I calciatori sono questi, non quelli che ci porterà la Befana o Babbo Natale. Davanti ci vuole più fantasia, più qualità artistica". Un messaggio chiaro e rivolto a coloro che, finora, non hanno saputo incidere soprattutto in zona gol. Non possono essere sempre e solo Icardi e Perisic a portare in dote i gol partita. Anche dal centrocampo (e possibilmente da Candreva) deve arrivare un apporto maggiore in fase realizzativa.



A GENNAIO SERVE UN RINFORZO - Un vuoto pneumatico che nell'Inter è però endimico. Come sottolinea il Corriere dello Sport l'anno scorso fu Pioli ad evidenziare il problema, quest'estate lo hanno ribadito sia Spalletti che Sabatini, ma alla fine dal mercato non è arrivato quel Vidal o quello Schick che avrebbero potuto aiutare. E allora il secondo messaggio lanciato dall'allenatore va dritto verso la proprietà. Quel "non saranno quelli che ci porterà la Befana o Babbo Natale" è una richiesta tutt'altro che velata di almeno un rinforzo anche nel reparto mediano del campo. Serve un innesto di un centrocampista con almeno 6/7 gol nelle gambe e a gennaio non potrà non essere acquistato.